Terapeut selgitab: kui sa usud, et 13 ja reede toob ebaõnne, siis...

James Clear kirjutab oma raamatus «Atomic Habits», et me ei ole sündinud etteantud uskumustega. Ühe teooria kohaselt on iga meie uskumus õpitud ja tingitud kogemustest. Uskumuse teket soodustab emotsionaalse laengu olemasolu. Mida intensiivsem on kogemus emotsionaalselt, seda tõenäolisemalt formeerub sinu alateadvuses uskumus. See on osaks kaitsemehhanismist, mille eesmärgiks on hoida sind iga hinna eest elus. Kui sinu ellujäämise tagamiseks on vaja mingi uskumus salvestada, siis seda kaitsemehhanism ka teeb,» räägib ta.

Rosin-Pindmaa sõnul suur osa meie uskumustesüsteemi kuuluvast õpitakse või võetakse üle juba varases eas vanematelt ja teistelt autoriteetsetelt isikutelt, sh vanavanematelt ja õpetajatelt. Lastel on tugev eelsoodumus oma vanemaid uskuda ning teha seda ilma igasuguse filtrita. Täiskasvanud kalduvad uskuma jällegi autoriteete. «Märkimisväärne hulk uskumusi on välja kujunenud aastatuhandete vältel inimkultuuri ühe osana. Uskumused võimaldavad ajul keerulist teavet kiiresti hinnata ja kategoriseerida ning teha kiireid järeldusi. Uskumused on sageli seotud asjade põhjustega: kui «A-le» järgnes «B», siis võib eeldada, et «A» oli «B» põhjus. Selline maailma tõlgendamine hõlmab sageli punktide ühendamist ja lünkade täitmist, ekstrapoleerimist, st nähtuse ühe osa jälgimisel tehtud järelduste laiendamist nähtuse teisele osale. Samuti oletuste tegemist, mis põhineb puudulikul teabel ja sarnasusel varem tuvastatud mustritega. Sellise loogika alusel on sündinud mitmed uskumused,» selgitab terapeut.