KATKEND ⟩ Kuidas teha permapeenraid?

Ülioluline kiht permakultuuris on multš, see kõige pealmine: põhk ja muruhake, mis hoiavad mulla mõnusalt pehme. Juhtus nii, et ühele peenrale jäi multš tegemata ja see nägi nädala pärast välja nagu Aafrika põud, suured praod sees. Õnneks polnud ma sinna veel midagi istutanud.

Üks häda algavate, kiirkorras tehtud permapeenardega ongi see, et nad vajavad palju niiskust, enne kui korralikult toimima hakkavad. Olen neid algusfaasis voolikuga korralikult läbi kastnud ja siis väga vihma oodanud. Aga kõik see, mis peenarde alakihtides sees, peaks aitama vett hoida: puidusegu, kõdusõnnik, põhk, poolkõdu lambavill. Muide, vill oli eksperiment, isegi mu õpetaja veidi pelgas: võibolla ei tohi seda liiga suures koguses panna, kas taime juured ikka leiavad sealt tee edasi… Sest kuigi lambavill on looduslik ja väärtuslik, on ta samas väga aeglaselt komposteeruv materjal ja näeb välja nagu takk. Mulle sattus aga ette info, kuidas lambavillast tehakse bioväetist, ja see tundus hea märk. Toppisin villa oma peenrakihtidesse siiski pigem rohkem kui vähem! Eriti palju läks villa kasvuhoonesse, ja praeguseks on selge, et hirm oli asjatu. Tomatid on visanud pikkusesse-laiusesse, nii et juured leidsid kindlasti hea ühise keele sellega, mis neid mullas ootas.