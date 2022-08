Imelihtne nipp, kuidas raamatutest kopituse hais välja saada

Olenemata sellest, kas eelistate südantsoojendavat klassikat või tormilisi põnevikke, kogub teie raamatukollektsioon ajapikku tolmu ja niiskust, mis annab neile trükisega paberipakkidele kopituse lõhna juurde. Mõnele see meeldib ja on lausa kohustuslik füüsiline raamatu omadus, kuid leidub sama palju neid, kellele see lõhn vastikust tekitab. Tolmu oskab igaüks raamatult maha pühkida, kuid kopituse lõhnast lahti saamine on tükk keerulisem.