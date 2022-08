KATKEND ⟩ «Kui sinu praegune kallim kiidab naist, kellega tal kunagi ammu suhe oli, siis on see ebameeldiv»

Asjad, mis on vastukarva. Keset päeva haukuv koer. Kevadeni vette jäänud bambusmõrrad. Kolmanda ja neljanda kuu roosade ploomiõitega kimonod suvehakul. Härjaajaja, kelle härg on surnud. Sünnitusmajake, kus laps on elu jätnud. Söenõu või tulease, kus pole süüdatud tuld. Õpetlane, kellel sünnivad üksteise järel tütred. Minna suunakeelust hoolimata külla, kus aga isegi süüa ei pakuta. Eriti ebameeldiv, kui see juhtub pööripäeval.