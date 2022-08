Ei suuda lugemisele keskenduda? Siin on 8 head nõksu, kuidas tagasi ree peale saada

Keskendumisrasked on igati arusaadavad, kuna elame suures infokülluses. Lisaks sellele on keeruline keskenduda pikkadele tekstidele, kuna aina rohkem muutuvad populaarseks lühikesed videod ja tekstid. Igapäevaselt neid jälgides kaobki oskus keskenduda pikale tekstile või filmile. Seda on aga võimalik endale uuesti sisse juurutada.

Planeeri lugemiseks eraldi aeg

Lugemist on kerge edasi lükata, kuna see pole kohustuslik. Edasi lükkamise vältimiseks tasub endale planeerida lugemiseks kindel aeg.

Planeeri lugemiseks hea asukoht

Lugemiseks tasub leida hea asukoht, kus on vähe segavaid faktoreid. Hea oleks, kui taustamüra oleks minimaalne. Silmadele on kasulik, kui lugemiseks valitud kohas on hea valgus. Lisaks aitab hele valgus paremini keskenduda, kuna tekst on loetavam.

Sea endale eesmärk

Hea on seada endale eesmärgiks, kas siis ajalimiit kui kaua plaanid lugeda või siis lehekülgede arv, mida kindlasti soovid järjest või päeva jooksul läbi lugeda.

Tee märkmeid

Märkmete tegemine on hea enesekontroll. Lisaks on märkmeid hea kohe vaadata, kui kunagi soovid midagi meelde tuletada. Eriti hea oleks lugemispäevik, mida on hea vahepeal sirvida ja lugeda enda kirjutatud märkmeid ja mõtteid.

Kontrolli end küsimustega

Aeg-ajalt on hea küsida endalt küsimusi raamatu kohta. Näiteks võid küsida, et millest see lehekülg või peatükk rääkis, mis mõtet ta kandis. Asjade kordamine ja läbi mõtestamine aitab neid paremini kinnistada.

Loe istudes

Muidugi saab lugeda ka õhtul enne magama jäämist voodis lamades, aga kui sul on lugemisega raskusi, siis tasuks alustada korralikult laua taga istumisest.

Ära karda tagasi minna

Kui avastad, et ei pannud midagi viimase lehekülje jooksul tähele ja mõtlesid hoopis teisi mõtteid või lihtsalt ei saanud aru, siis ära karda tagasi minna. See on normaalne, et tähelepanu vahepeal hajub. Sellistel puhkudel tuleb aeg maha võtta ja lugeda uuesti kohast, kus tähelepanu hajuma hakkas.

Pane telefon hääletule ja kuhugi eemale

Kui oled endale lugemiseks aja võtnud, siis tasub segavad faktorid, sealhulgas telefon, võimalikult kaugele jätta.