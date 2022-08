KARL ROBERT SAAREMÄE ⟩ Tundsin taas, et jooksen ära purjus kaabakate eest, keda me ise poistega kiusasime

Praeguses eluetapis lausun suurima rahuloluga, et minu kodulinn on Viljandi. Lauri Sommer vaatab oma memuaarides (kui nii võib öelda) ja meenutustes tagasi nendele samadele põldudele, metsatukkadele ja aasadele kuhu tänaseks on kerkinud Eesti rahvaarvu suuruselt kuues linn. Muinasjutulise alatooniga romaan kätkeb endas soravat ajastu- ja elukeskkonna peegeldust, meenutusi lapsepõlvest, mida nagu autor ka ise tunnistab, ei pruugi ta enam täpselt mäletada, ent mis on siiani kustumatuna meeltes. Läbi selle romaani tundsin minagi taas, et ma mängin oma lõhkiste põlvedega, viiekordsete majade seinade vastu jalgpalli; jooksen ära purjus kaabakate eest, keda me ise poistega kiusasime; poen vanemate eest värskelt valminud onni peitu, et mitte veel koju minna; saan juba näost aru millise sõbra ema täna eriti lahke oli ja talle veidike rohkem taskuraha andis. Läbi selle romaani on võimalik tunda TURBO nätsu ja vabaduse lõhna.

See soovitus ei ole kindlasti alla kuueteist aastastele noortele. Ma isegi ootaksin umbes kahekümne viienda eluaastani. Mitte ma ei arva, et «Sternet» lugema ei peaks, ta võib lihtsalt olla kohati shokeeriv. Teisalt annab ta kindlasti aimu kui kirju, fantaasiaküllane ja kohati karm võib olla noore naise elu. Kindel lugemissoovitus just meestele, et me teaksime kuidas kõige ilusam käituda ei ole. Eks igaüks võtab kõigest ikka kaasa seda mida ta ise heaks arvab või mida ta sisemised mustrid juba ammutama on harjunud. Ent mina leian, et oluline on ka tahe kasvada, muutuda, laieneda ja areneda ning seda ikka paremuse poole. Kui ma loen näiteks Jean-Paul Sartre't, kes ei ole kõige tuntum just oma optimismi või ülevoolava elujaatavuse poolest, siis ometi minus just need tunded tärkavad, tänu mitmekesistamisele. Lootust läbi lootusetuse.