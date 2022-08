Menuki «Kus laulavad langustid» tõlkija: keeruline on eesti keeles edasi anda dialekte ja aktsente

Väga raske on öelda, miks üldse mingi raamat popiks saab, ju tal on siis see mingi x-faktor olemas. Lood lastest on ikka lugejatele olnud südamelähedased, siin on väikeseks konksuks, mis lugejat enda küljes hoiab, ka paralleelselt arenev krimilugu, kuigi see ei ole raamatu põhiosa ega ka peamine mõte. Lisaks on see muidugi ka armastuslugu, mis on ka üks populaarne žanr, aga selles kujutatud armastus looduse vastu on ehk veel olulisem.