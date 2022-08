KOOLIAASTA ALGUS ⟩ Sügisele vastu kõige omapärasema märkmikuga!

Sügis koos kooliga on tulekul ja kooliasjade valimine täies hoos. Märkmikke ja päevikuid võib kasutada igaüks. Tartu trükikoja poolt toodetud märkmikud on nii ilusad ja omapärased, et nende nägemine tekitab juba isu päevikut pidada. Kuna valikus on erineva suuruse ja kujundusega märkmikke, siis saab neid kasutada kas lugemispäevikuna, konspektina, märkmikuna või joonistusvihikuna. Iga TYPA poolt toodetud päevik on käsitööna köidetud köitestuudios, ainulaadne ja on võimalus, et leiad märkmiku, mis on sinu lemmikraamatu kaantega!

Erinevaid märkmikke:

TARTUENSIS CLASSIC

Märkmik näeb välja täpselt nagu raamat, kuna on köidetud päris raamatukaante vahele. Tegemist on TYPA kõige populaarsema märkmikuga. Sisuks saab valida endale sobiva paberi, kas siis tühja, joonelise või täpilise. Märkmik on tehtud sada protsenti taaskasutatud paberist.

Foto: TYPA Etsy pood

TARTUENSIS COLLEGE

Classicust eristab College märkmikut see, et see on köidetud spiraalköites. Tegemist on kõvade kaantega, mis tagab selle, et saad märkmeid kirjutada igal ajal ja igal pool. Kaanteks on jällegi päris raamatukaaned ja saad valida endale kõige meelepärasema raamatu kaantega märkmiku. Sisuks on võimalik valida kas tühja, täpilise või joonelise paberi vahel.

Foto: TYPA Etsy pood

TARTUENSIS PLANNER

Planneri teeb eriliseks see, et tegemist on justkui päevikuga, aga märkmikus on olemas vaid nädalapäevad ning kastike märkmete jaoks. See tagab selle, et saad vahepeal jätta mõne nädala või kuu, kus märkmikut kasutada pole vaja, vahele jätta ja siis uuesti alustada. Planneris on vähemalt aasa jagu päevi ja lisalehed.

Foto: TYPA Etsy pood