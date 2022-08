Parim lugemiselamus tuleb siis, kui raamatu ega autori kohta eelnevalt ei tea

Ometi ei saanud ma kohe aru, et tegu pole ilukirjanduse, vaid autobiograafiaga. Küllap tundus sisututvustus liiga kirjanduslikult paeluv, liiga sarnane mõningatele teistele raamatutele, eesotsas «Lolitale» ja «Minu süngele Vanessale». Mis kõik tegelikult kujutavad tegelikku elu. Kunst imiteerib elu. Kui sain teada, et autor kirjutas omaenda elust ja raamatus kujutatud kirjanik on päris, siis olin ma šhokis. Olin nii kindel, et tegu on fiktsiooniga.