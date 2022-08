Koolimaja tornist leiti pudelikiri koos palvega, mis 86 aastat hiljem täideti

Kirja lähemalt uurides tuli välja, et see pärineb aastat 1935, mil koolimaja Brisbanei eeslinna ehitati. Kirja autor oli Gordon Benson, kes oli siis kõigest 16 aastat vana ning töötas ehitusel puusepana.

«Kui saime teada, et selle on kirjutanud meie isa, ei olnud see suur üllatus. Tema jaoks oli pere, kõik tema viis last ning nende tulevik, väga oluline,» ütles Geoffrey Austraalia rahvusringhäälingule.