Kalle Klandorf: atentaadikatsed kõrgetele riigitegelastele on sagedasemad kui me ette kujutada oskame

«See on üsna tavapärane, et kui mingite riikide vahel pinge kasvab, siis suureneb ka nende inimeste, rühmituste ja huvigruppide aktiivsus, kes hakkavad sepitsema teise riigi põhiseaduslike institutsioonide vastu erinevaid hävitusplaane,» nentis endine kriminaalpolitseinik, kaitseväe vastuluure ja eriteenistuse juht Kalle Klandorf. «Seal, kus on võim, on ka surmavari – atentaadikatsed juhtivatele riigitegelastele on sagedasemad kui me meediast loeme või isegi ette kujutada oskame,» lisas Klandorf, kes on pidanud oma kireva karjääri jooksul korduvalt taoliste teemadega silmitsi seisma.