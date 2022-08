Vereta Jahi parimast saagist ilmus kõnekas fotoraamat

«Vereta Jaht on Eestis kõige kauem järjepidevalt korraldatud fotokonkurss, mis esimest korda toimus 1997. aastal ning tänavu seega juba 25. korda. Võrreldes teiste fotovõistlustega on Vereta Jahi eripäraks olnud põhimõte, et looduspiltnikud kogunevad kokku lepitud päevadeks ühte konkreetsesse Eesti paika, kus asuvad parimaid ja ainulaadsemaid hetki kaamerasse püüdma. Fotojahil osalevad eri elualade esindajad, keda ühendab kirg looduse ja loodusfotograafia vastu,» tutvustas fotokonkursi korraldaja Tiit Hunt Vereta Jahti.