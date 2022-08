6 lopsakat suvelõpuraamatut lastele, kes tahavad ahnelt põnevaid lugusid neelata

***

R. J. Palacio, «Poni». Foto: Raamat

R. J. Palacio

Tõlkinud Kaidi Saavan

Kirjastus Hea Lugu

2022

12-aastane Silas elab koos leiutajast isaga keset tühermaad. Tema ema on surnud, kui poiss veel väike oli. Ühel ööl ärkab Silas lärmi peale ja näeb, kuidas ratsanikud ta isa kaasa viivad. Hoolimata isa keelust, otsustab poiss teda otsima minna, seda enam kui ta näeb metsa serval poni, kes teda reisil kanda võiks. Silas on hirmunud ja tal on raske end pidevalt ületada, kuid õnneks tunneb ta tuge sõbrast Mittenwoolist. Mis sellest, et teised teda ei näe.

***

Ida Tufte Michelsen, «Alma Freng ja päikesepüüdjad». Foto: Raamat

Ida Tufte Michelsen

Tõlkinud Sigrid Tooming

Kirjastus Rahva Raamat

2022

Alma Freng elab koos isaga, kes oma töö tõttu on sunnitud pidevalt kolima. Kui nad siis taaskord uude kohta end sisse seavad, saabub külaline, kes ütleb end olevat tüdruku vanaema. Isa keelab Almal naisega igasugused kontaktid, kuid Alma ei suuda keelust kinni pidada. Peagi saab ta vanaemalt teada, et on päikesepüüdja ja tal on olulisi võimeid ja kohustusi, millest isa on püüdnud teda eemal hoida.

***

Jurga Vilė ja Lina Itagaki, Siberi haiku Foto: Raamatukaas

Jurga Vilė

Illustreerinud Lina Itagaki

Kirjastus Draakon ja Kuu

2022