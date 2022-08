JÄRJEJUTT ⟩ «Ta arvab, et ma võin olla kellegi armuke. Justkui mõne rikkuri armuke tahaks siin elada...»

Paksude pruunide juuste, ideaalse figuuri, õrna jume ja suurte siniste silmadega nooruke leedi Rose on samavõrd kangekaelne kui ilus. Ütleme otse välja: ta on kangekaelne nagu eesel. Nii on leedi Rose – sügavalt solvunud, et keegi ei tunnusta tema detektiivivõimeid, kuigi ta lahendas Hedley markii sünge saladuse, ja pahane isa peale, kes keeldub talle ostmast isegi jalgratast, autost rääkimata – otsustanud minna tööle!