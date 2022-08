Helge raamat, mida oleks lihtne mõne skeptilise noolega põhja lasta

Vaba ja puhast fantaasialugu on vaja, head lastekat on vaja, head suurtemuinakat on vaja, kirjanduses on kole palju asju (vabandust, iluspalju asju), mida on vaja. Kui oled elu jooksul liiga mitu liiga mitmesugust teksti läbi lugenud, siis on karmus ja kuivus ja küünilisus kerged tulema. Rääkimata irooniast, mis on ju üksiti ärgpükste esmane kaitsereaktsioon. Ja eks võta siis kätte ja püüa puhtal meelel paar selget sõna öelda raamatu kohta, mida nii lihtne oleks mõne skeptilise noolega põhja lasta. Või lõunasse.