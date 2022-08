15 tavatut harjumust, mis on aidanud tuntud autoritel suurteoseid kirjutada

Lehmad, kassid, teravad pliiatsid ja mädanevad õunad - need kõik on tingimused, mis on aidanud tuntud kirjanikel oma loomingut paberile panna. Olen tihti mõelnud, milline on nende vaimuhiiglaste argipäev ja mis stimuliseerib nende inspiratsiooni, et iga päev ärgata ja kirjutamiseni jõuda. Kui enamasti on tegemist loogiliste ja argiste harjumustega, mis koosnevad isolatsioonist, rutiinist ja keskendumisest, siis peale mõningast uurimist tulid välja nii mõnedki veidrad harjumused, mis on aidanud kirjanikke nende loomeprotsessis. Siin on 15 kõige silmapaistavamat harjumust.