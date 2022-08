Johann Urbi kaks raamatusoovitust, mis aitavad luua unistuste suhet ja suurendada õnne

Üks raamatuist õpetab, kuidas vabaneda võimuvõitlusest ja teine aitab jõuda teadmiseni, miks sa tegelikult oled just selle inimese enda kaaslaseks valinud. Ka Johann ise ja tema abikaasa Rachel õpetavad teistele paaridele, kuidas teineteisega suhelda ja rääkida nii, et ei pea midagi tagasi hoidma. Isegi kui on raske või ebameeldiv, siis tuleb omavahel suhelda. Paaril on 4. septembril tulemas Adila heaolu- ja puhkekeskuses inspireeriv päev koos enesearenguterapeut Tiit Trofimoviga. Kolmik räägib sellest, kuidas iseendaga paremasse ühendusse tulla ja millest alustada. Rohkem infot leiad sündmuse kohta Facebooki lehelt.