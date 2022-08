«Nüüd tean kuidas linnud surevad... nad kukuvad taevast alla»

Millele ma ometi mõtlen! Iga hetk võis kellegi saabas (need olid suured ja mustad ja nahast, sageli) mu laiaks astuda. Olin putukaks muutunud. Hoidsin sillutise vahedesse, sinna, kus on natuke haisvat pori, tubakapuru ja konisid (jumal, kuidas need lehkasid!). Ja sellepärast ma imestasin, portugali tüdruk – mis kõik meelde ei tule! Aga ma ei saanud järele mõelda, mõtiskleda, kõigel peatuda, kuna sibasin tõesti elu eest. Ainult üks sähvis peas ja kõrvetas nagu elus tuli, eksitas mu mitte päris sisse kantud (lubage!) keha liikumise rütmi, eksitas päriselt, häiris, häiris, häiris (kas ma mitte üsna hiljuti, no väga ammu tegelikult, polnud istunud plaadimasina kõrval ja kuulanud Erik Satie «Vexations’i», päris mitu tundi järjest, mitte küll kakskümmend neli, tõsi), mind häiris too lause, mida portugali tüdruk oli öelnud, kui jalutasime Londonis, ammu, ta ütles, mis on kõige tähtsam: ei tohi putukaks muutuda. Ta oli rõhutanud: ei tohi muutuda putukaks! Ja tookord, kui me jalutasime, mäletan täpselt, mõtlesin endamisi, temale ei öelnud, endamisi mõtlesin, just seda ma tegelikult tahan, olen võib-olla alati tahtnud, ise teadmatagi – ma ise olen alati tahtnud muutuda putukaks. Ja ma hulkusin portugali tüdrukuga päevi, sest lootsin, et ta veel midagi taolist, täpselt pihta, üliolulist ütleb ja võib-olla ta ütleski, ta oli ju tark tüdruk, tingimata, sest ka too vargilkäik oli ju toredasti välja mõeldud, ja üldse see kõik, aga... kõik!