«Aga kui te olete nüüd selle info endasse sisse võtnud ja tunnetate oma tõenäolist imelist päritolu, siis… ärge minge ennast täis. Mida see tähendab – olla jumalik geenida kandja? Mis tunne on olla jumal? Kui nad said ühelt planeedilt teisele lennata, siis järelikult olid nad ülikõrgelt arenenud. Kõrgemalt kui meie praegu siin, selge see! Aga see on tegelikult pisiasi, võiksin öelda kuliss. Mis tegelikult eristab inimese ja jumala psüühikat? Kes oskab vastata, kes julgeb vastata?»

«Jätke ometi see inimese ja jumala vastandamine! Ma lootsin, et saate aru, mul oli trikiga küsimus, kus ma inimest ja jumalat vastandasin. Ei ole ühtegi suurt, kõrget ja kauget onu kusagil pilvereval jalgu kõlgutamas ja inimest jälgimas! Me räägime siin rahvapärimuse abiga empiiriliselt kindlaks tehtud faktist, et meie endi sead on jumalad, on sadu jumalaid, on tuhandeid jumalaid! Kirjutage üles ja tõmmake joon all: jumal, see on kokkuleppeline termin, mis tähistab eelkõige ülikõrget eetikat.»