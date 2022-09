Raamat, mis annab teadmise, et kõik on võimalik, kui piisavalt tahta

Rhonda Byrne, «Saladus». Foto: Kirjastus Pilgrim

« Saladus » - Rhonda Byrne

Mai-Liis valis kõnealuse raamatu välja sellepärast, et praegu on maailmas selline periood, kus me peaksime rohkem keskenduma oma elu loomisele mitte teiste kritiseerimisele. See on raamat, mis tema jaoks avas aastate eest manifesteerimise maailma ja andis teadmise, et kõik on võimalik, kui piisavalt tahta. «Sain teose oma tädilt keskkooli lõpetamise puhul. Tagantjärgi on tore näha, et raamatus mõtteid jaganud Bob Proctorit ja Lisa Nicholsit on mul õnnestunud ka päris elus kohata. Esmakordselt seda raamatut lugedes tundusid nemad nagu kuskilt teisest maailmast pärit,» lausub ta.

Mai-Liis usub, et sellel raamatul on ka suur mõju tema üldisele olekule. Nimelt nõustub ta igas olukorras, et teistel ei ole vaja näha ega neile jagada negatiivset, vaid jagada tuleks ainult rõõmu ja head sõnumit. «Millele keskendume, see tuleb meie ellu, seega tuleks igas hetkes leida kasvõi see ainus positiivne kild ja klammeruda sellese. Peale langust tuleb alati tõus, kuid ei tasu kinni jääda ohvrirolli, sest mida rohkem olla raskuses, seda enam tõmbame seda oma ellu juurde.»