LUGEMISSOOVITUS ⟩ Köitev kokkuvõte kõigest, mida me oma elust ja ilmaruumist teame

Kui autor on kirjutanud kas või ühe raamatu «peaaegu kõigest», siis küllap võibki väita, et ta on kirjutanud peaaegu kõigest. Bill Brysoni puhul võib seda väita veidi söakamalt, sest tema on tõesti teinud raamatuid hästi mitmesugustel teemadel. Märkimisväärne osa on eri kirjastuste poolt ka Eestis välja antud. Nii mõnigi leidub praegu juba pigem raamatukogus kui –poes. Siinsed kaks on ilmunud küll üsna äsja, ent kirjutet pea veerandsajandise vahega – «Jalutuskäik metsas» on üks Brysoni esimesi raamatuid ja «Kõiksuse lühim lühiajalugu» vististi värskeim.

Bill Bryson, «Jalutuskäik metsas». Foto: Raamat

«…lühiajalugu» on lühendet ja tihendet ja ohtrasti illustreeritud (kunstnikke antakse raamatukaanel üles lausa neli) variant Brysoni tõenäoliselt tuntuimast raamatust. See on tõepoolest köitev kokkuvõte kõigest, mida me oma elust ja ilmaruumist teame, aegade algusest kuni võimaliku tulevikuni välja. Suurest paugust ja aatomitest ilma ja elukateni, kaasa arvatud kõrvalkirjeldus sellest, kuidas üht või teist teada on saadud. Vähe on ajalooraamatuid, mis jätavad täiesti kõrvale keisrid ja sõjakäigud, poliitika ja religioonid ning keskendub olemuslikult olulisele. Ja olgugi pealtnäha lasteraamat (pildid ju), leidub siin ka uudislikku ja uskumatut ja läbilugemine ei käi sugugi veerand tunniga siuhti sirvides.