Valmis raamat maadlejast ja filosoofist Georg Hackenschmidtist

Pärast oma sportlaskarjääri lõppu pani Hackenschmidt kokku ka ingliskeelse käsikirjalise autobiograafia, mis jõudis küll pärast maadleja surma Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kogusse, ent mida pole maailmas seni trükis veel avaldatud. Nüüd on see lõpuks eesti keelde tõlgitud, toimetatud ja raamatuks vormistatud. See on oluline samm varase Eesti spordiloo talletamisel, mis annab meile rohkesti uut infot Hackenschmidti elu ja tema kaasaegsete kohta ning avab seni vähe teada taustu olulistest hetkedest maadleja sportlasteel. Raamat annab värvika ülevaate maadleja nooruspõlvest Eestis, tema tippatleediks kujunemisest ning teekonnast maailma maadlusareenidel.