Lugu ajast, mil üks korralik ristisõda pidi olema isetasuv ja isemajandav

Ajalooline seiklusromaan viib lugeja aastatesse 1236–1250. Muistne vabadusvõitlus on üle kasvanud Taani kuningriigi ja Liivi ordu konfliktiks mõjupiiride pärast. Vatikan on lähetanud Eestimaale pooli lepitama paavsti legaadi Modena Wilhelmi ja tema ihukaitsjatena saabuvad maale kaksteist munkrüütlit, kes on hariduse saanud Euroopas. Nad on sündinud aastatel, kui Sakala vanem Lembitu veel mõõka teritas. Piiskop Albert oli võtnud nad pantvangiks eestlaste vanematega alla kirjutatud lepingute kinnituseks. Andreas, Ivo, Jakob, Johannes, Karl, Luukas, Mattheus, Otto, Paul, Peeter, Timo ja Toomas on oma kooliaastad veetnud Segebergi kloostris ja varasemat noorust mäletavad ähmaselt. Kuid raamatutarkuse omandamise asemel on nad peamiselt lihvinud mõõgavõitlusoskusi.