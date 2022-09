EKI LUGEMISSOOVITUS ⟩ Autor, kelle luulet võib lugeda igaüks sõltumata east, ajast ja kohast

Kristiina Ehin, «Janu on kõikidel üks».

Ehin on ärksa vaimuga, poliitiliselt tundlik ja õigeid väärtusi esindav poeet, kes võtab muu hulgas sõna linnurahu teemadel ning tunneb muret eesti keele püsimise pärast. Usun, et need teemad kõnetavad kõiki eestimaalasi. Kristiina Ehini luulet võib lugeda igaüks sõltumata east, ajast ja kohast.