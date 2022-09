«Minu arust on lihtsalt erakordne, et sa arvad, et sul on midagi öelda»

Väntan mööda Carlton Streeti, lipsan Beaconil punase tule alt läbi ja võtan suuna Comm Ave’i poole. Liiklusvool müriseb mööda. Libistan end sadulast maha ja ootan koos üha kasvava tudengisummaga rohelist tuld. Mõned imetlevad mu ratast. See on vana motika vurhvi ratas, mille ma leidsin mais ühelt Rhode Islandi prügimäelt. Kahe peale Luke’iga putitasime selle üles, panime uue korralikult õlitatud keti, pingutasime piduritrosse ja kangutasime roostetanud sadulaposti, kuni see kerkis üles, mulle sobivale kõrgusele. Käiguvahetussüsteem on paigaldatud põiklati sisse, mis tekitab tunde, et ratas on tegelikust võimsam, nagu peituks kuskil salamootor. Mulle meeldib, et see tundub nii mootorratta moodi oma tõstetud vertikaalse juhtraua, pika tepitud sadula ja kõrge painutatud varvaga, millele saan vabakäigul veeredes selga toetada. Lapsena mul sellist polnud, aga mu parimal sõbral oli, ja me vahetasime ühtelugu omavahel rattaid, ikka mitmeks päevaks korraga. Need BU tudengid, nemad on liiga noored, et neil oleks lapsepõlves seesugune ratas olnud. On imelik, et ma ei kuulu enam kõige nooremate täiskasvanute hulka. Olen nüüd kolmekümne ühe aastane ja mu ema on surnud.