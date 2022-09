LUGEMISSOOVITUS ⟩ Hea halb vulgaarfeministlik romaan, mida on tõesti huvitav lugeda

Madame Tussaud’ vahakujude muuseumis Londonis olin ma käinud. Küsimust, kes madame Tussaud üldse oli, millegipärast ei tekkinud. Tema eluloost sain aimu alles tänavu taani kirjaniku Dorrit Willumseni raamatu vahendusel. See on ilukirjandusteos, milles esitatud biograafia erineb mõnevõrra sellest, mis on ära toodud Rein Põdra järelsõnas, ja viimane erineb omakorda mõnevõrra sellest, mis on ära toodud Wikipedias. Oma versiooni on esitanud ka madame Tussaud ise, tema dikteeritud mälestused on internetis inglise keeles saadaval.