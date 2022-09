Uus raamat jutustab Neeruti mõisa käekäigust

Mõisaloo peategelasteks on ajaloolises vaates nii autor ise kui ka tema mõisavanaema Leida ja tänapäevases kontekstis tänased/praegused mõisaomanikud. Nii saabki erinevate peatükkide abil ülevaate kogu mõisa käekäigust, seda alates keskajast ja lõpetades praeguse ajahetkega kui mõis päästetud ja taastatud on tänaste omanike poolt. Hea lugemisvara neile, kes just sellele mõisale pöialt hoidnud on, seda läbi kõikide erinevate aegade. Teoses on ka 20 värvifotost koosnev pildigalerii.

***

