Kuidas oma loogikavälist tunnetust suurendada?

Kolmandat seisundit nimetatakse samadhi – ilma sisuta, silma teadvuseta. Aga pidage meeles, et see sisutus ja teadvusetus ei ole teadvustamatuse-seisund. See on üliteadvuse-seisund, transtsendentaalne teadvus. Teadvus on nüüd teadlik üksnes iseendast. Teadvus on pöördunud iseendasse; ring on täis saanud. Sa oled koju jõudnud. See ongi kolmas seisund.