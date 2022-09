Sinijärv soovitab: väga vajalik osa kirjandusest, mis ei püri Vildeks

Imre Siil, «Lapsepõlv Nõukogude Eestis: 1960.-1970. aastad». Foto: Raamat

Väga täpne pealkiri kahtlemata. Paljust muust siin juttu ei olegi. Mis on, on samuti täpne – niivõrd, kuivõrd lapsepõlvemälestused täpsed saavad olla. Kõhutunne ütleb, et küllaltki täpsed. Sest kaunikesti kuivakene on see lugu. Mitte ilmtingimata pahas või kriitilises võtmes. Teinekord teeb konkreetsus kauniskirjanduslikkusele silmad ette. Mõni teinekord aga tahaks just loomevalla sekkumist, ergahtavat käimatõmmet… Ei ole kerge kirjandusega.

Ma ei teagi, kas ma naudin ses teoses enam ühtlaselt, et mitte öelda tasapaksult kirja pandud igapäeva – no teame ju neid Moskvitše ja maaelu – või pigem loon ise mulle kui lugejale antud legoklotside kaudu mitmekirevamaks omaenese maailmapilti tost ajast ja ajastust. Ju on mõlemad võimalused õhus ja teoks saamas. Kirusin seda raamatut paarkend lehekülge tublisti, ent siis sai ta mu nakkesse ning tundub, et on lootust ka järgedele.