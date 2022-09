Sinijärv soovitab: üks parimaid raamatuid, mis lugejaradari alt ilmumisaegu läbi vurises

See on üks tunamineva aasta ilmunud raamat, millega ma varem polnud kohtunud ning seda rõõmsam olen praeguse kokkusaamise üle. 101-sarja olen kunagi varemgi soovitanud ning väheste eranditega võib teda jätkuvalt soovituskõlbulikuks pidada. Jaan Tamme raamatu soovisin soovituseks siiski kerge kuudekihi alt välja kiskuda. Et sujutada inimesi raamatukogudesse (poodides ei pruugi leiduda enam). Kogudes leidub, uskuge mind, ma tean.

Suvi lõpeb, lumi tuleb, mattub maastik, ootama hakkame kevadet uut. Mil taas tohib vallidele tõusta vaatamaks ajalikke kihistusi ja ajulikke nihestusi ja inimlikke nahistusi, mis kokku moodustavad meie loo. Inimene on omavahel möllanud ja madistanud ja tapnud ja töllanud kogu oma olemasolu vältel. Mingeid märke on sest maha jäänud. Nood 101, mis isand Tamm välja valis ja kirja pani, tasub võimaluse korral läbi jalutada igal seitsmel juhul. Kui vanaajaulaelu ja uueajailuelu suhestamise asjus vähegi huvi on. Kohtadel käimine annab keha- ja kõhutunnet, vaimlist vaibi ja tegelikkuse teadmist. Kohtadel käia olles neist lugenuna on juba teine tase. Võib tekkida tahtmine lugeda lähemalt ja külastada sagedamini.