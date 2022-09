«Mu keha mässas minu vastu, iga rakk igatses teda puudutada»

Laura Biel sõidab koos elukaaslasega unistuste puhkusele imelisse Sitsiiliasse, kuid reisi teisel päeval, naise 29. sünnipäeval, ta röövitakse. Vangistaja on ei keegi muu kui võimsa kuritegeliku perekonna pea, uskumatult nägus Don Massimo Toricelli. Mees on otsustanud naise iga hinna eest endale saada ja tal on selleks oma põhjused. Mõni aeg tagasi elas ta üle rünnaku oma elule ning koomas olles nägi ta ilmutust: kaunitari, kes on täpselt selline nagu Laura. Ärgates andis ta vande naine üles leida ja enda omaks teha, saagu mis saab. Massimo lubab Laurale, et hoiab teda vangistuses 365 päeva. Kui naine selle aja jooksul ise temasse ei armu, laseb mees tal minna. Juhul kui Laura peaks põgeneda proovima, ähvardab mees ta üles leida ning hävitada kogu ta pere.