«Verd oli väga palju. Ja karjeid. Karjed, karjed ja siis mitte midagi»

OVERLAND TRAIL, AASTA 1835: Naomi May ei osanud arvatagi, et on kõigest kahekümneaastaselt lesk. Soovides leina selja taha jätta, suundub ta koos perekonnaga läände, et alustada seal uut elu. Teel tekib tal kiiresti side John Lowryga, pooleldi pooniverd mehega, kes on üht jalga pidi hoopis teises maailmas, kuid jääb võõraks mõlemas.

Ratas on puruks. Sellest saadik, kui meie teekond maikuus algas, pole see esimene kord, kui mõni vanker jääb ilma assist või puruneb rattapöid, aga praegu oleme pikal kuival teelõigul, kus loomadel pole midagi süüa, ja see pole peatumiseks hea koht. Ent meil polnud eriti valikut. Taat ja vend Warren on ratta kallal tunde töötanud ning härra Bingham aitab neid. Will ja Webb peaksid Wyatti ja Johni eest vahti pidama, aga päev on ilus ja vaikne – soe ka, ning poisid mängivad mustade kivide ja kareda salvei vahel peitust, ajavad teineteist taga ning ma jätan nad rahule, olen liiga kurnatud, et pragada või leida neile midagi paremat teha. Willil on Johni kingitud vibu. Näen, kuidas ta tõstab vibu ja sihib mingit tundmatut vaenlast, nool lendab läbi õhu ja kaob alla orgu. Ta laseb otse ja täpselt lendu veel mõned, enne kui varjub järgmise kivi taha, Webb ukerdab tema kannul nagu ustav kutsikas, oodates innukalt oma korda. Päikesepaistet on meil mõne nädala jooksul palju olnud. Mul poleks midagi selle vastu, kui saaksime tunda jahedat tuuleõhku või mu keelele langeks käputäis lumehelbeid, kuigi talv ja reisivankrid kokku ei sobi.