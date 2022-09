Raamatute edetabeli tipus on kaks väga erineva sisuga ilukirjanduslikku teost

Apollo raamatupoodide müügiedetabeli tipus on ilukirjanduslikud teosed, mis erinevad teineteisest kui päev ja öö. Esikohal on taas Delia Owensi «Kus laulavad langustid», mis on uue populaarsuse saavutanud tänu selle põhjal loodud filmi linastumisele. Teisel kohal on Blanka Lipińska erootiline romaan «365 päeva», mis äsja ilmus.