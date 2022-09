RIDADE VAHEL ⟩ Gert Kiiler: ei kujuta ettegi, et peaksin raamatut digikujul lugema

Kui jätta kõrvale need esimesed «Muna» stiilis raamatud ja kooli kohustuslik kirjastus, siis vist ikkagi «Seiklusjutte maalt ja merelt» nahksuka jutud ja Jules Verne'i omad. Mäletan, et isa ütles, kui olin varateismeline: «Loe need nüüd ruttu kõik läbi, sest ühel hetkel oled nii vana, et need enam ei huvita.»