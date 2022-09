Lastekirjanduse Keskuses avatakse raamatukunstniku Anne Pikkovi isikunäitus

Illustratsioonipreemia žürii esinaise Triin Soone sõnul kasutab Anne Pikkov ühtviisi vabalt käsitsi ja ka arvutil teostatavaid tehnikaid. «Anne Pikkov loob nii mahlakalt koloriitseid kui ka napi värviga graafilisi lahendusi. Tema pildid on jutukad ja mõnusalt humoorikad, kus esmatähtis ei ole mitte detailne objekt ja ruum, vaid värvides ja tegelastes peituv emotsioon,» lausus Soone.



Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada eesti raamatuillustraatorite loomingut, jäädvustada illustraatori ja lastekirjaniku Edgar Valteri mälestust ning edendada ja toetada lastekirjanduse arengut. Varem on preemia võitnud Regina Lukk Toompere (2019).