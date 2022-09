Disainer Taavi Turk esitleb raamatut «Minu Taani»

«Minu nimi on Taavi Turk. Kes mind tunneb, see teab, et ma olen üks vastakaid arvamusi tekitav tüüp. Ja nüüd on see napakas veel raamatu kah kirjutanud, mõtlete. Täiesti õigus! Kirjutasingi,» ütleb Taavi Turk oma raamatu tutvustuseks.