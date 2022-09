Kelmi pihtimus: kuidas ma Iisraelist valeraha tõin

Lasin näppudega läbi paki ja tõmbasin erinevatest kohtadest küpuure välja, et kvaliteedi järjepidevuses veenduda. Elemendid olid kõik olemas, vesimärk oli olemas, ainus häda oli paberis. Nimelt ei olnud need trükitud standartsel viisil ligilähedasele paberile, mida riigid rahatrükkimisel kasutavad.

«Inimene, kes igapäevaselt dollareid ei näperda, vaevalt vahet suudab teha,» jätkas ta müügikõnet. Teine märkimisväärne probleem on valeraha puhul vesimärkide jäljendamine. Valeraha vesimärgid on üldjuhul palju teravamate joontega, mittesugugi nii udused. Tavaliselt trükitakse need «läbipaistva» liimiga või tindiga paberile ja vastu valgust vaadates jätavad suhteliselt elutruu mulje. Ainus häda on, et raha piisavalt palju katsudes, hakkavad need vale-vesimärgid ära kuluma.