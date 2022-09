Valmis raamat Eesti väikesaartest teises maailmasõjas

Raamatus on juttu Abrukast, Kihnust, Ruhnust, Osmussaarest, Pranglist ja erandina ka Soome koosseisus olevast Suursaarest. Teos on keskendunud eelkõige sõjasündmustele ja muudest eluvaldkondadest on kirjutatud vaid lühidalt. 176-leheküljelise raamatu andis välja kirjastus Ammukaar.