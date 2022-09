Piret Jaaks esitleb Draama festivalil näidendiraamatut

Piret Jaaks ütles näidendikogumiku väljaandmise kohta, et usub, et kõik, kes praegu näidendeid raamatuna välja annavad teevad seda suure missioonitundega, et näidend leiaks võrdväärse koha muu ilukirjanduse kõrval. «Näidend kaob ajaloost nagu liiv sõrmede vahelt koos teatrilavastusega, kui see repertuaarist maha läheb. Raamat on aga võimalus seda haruldast, kuid paljusid inimesi puudutanud osa Eesti teatri- ja kirjanduskultuurist jäädvustada,» rääkis ta.