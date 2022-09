Jubedaid asju juhtub ka ilma tontideta

«Enne pimedat koju» ja «Lukusta kõik uksed» on väga sarnase käekirjaga, kasutades isegi samu õudukate elemente: on uskumatult hea võimalus, on lühike aeg uues kodus enne põgenemist, aga mõlemad põnevikud on siiski omanäolised. Kui «Lukusta kõik uksed» lõi pahviks, siis «Enne pimedat koju» on tüüpilisem tänapäeva põnevik nii lõpu kui ka selle poolest, et kõige jubeda kõrval ka tibake vana head armastust, õnneks ei hüpanud tegelased esimesel võimalikul momendil voodisse. Eriti meeldis mulle selle raamatu juures, kuidas loo peategelaseks ei ole suvaline uudishimulik tüüp, kes nina valesse kohta torkab, vaid tütar, kellel on sügavalt isiklik huvi. «Õuduste maja», Maggie isa raamat, on kujundanud kogu tema elu ja naine on vägagi motiveeritud selle saladusi paljastama. See lisas nii palju usutavust.