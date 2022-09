«Udust triivib välja mees. Näoli vees ja ilmeksimatult surnud»

Vana-aastaõhtul on Rhys Lloydi maja külalisi täis. Tema suvekodud Peegeljärve ääres on populaarsed ja ta on lahkesti kutsunud külarahva koos jõukate uute naabritega šampanjat jooma. Sellest tuleb unustamatu pidu. Ent mitte kõik pole siin tähistamismeeleolus. Keskööks hulbib Rhys surnuna järve jääkülmas vees.

Uusaastahommikuks on konstaabel Ffion Morganil terve külatäis kahtlusaluseid. Siinne pisike kogukond on tema kodu ning seega on kahtlusalused tema naabrid, sõbrad ja pereliikmed – ja Ffionil on endalgi saladusi, mida kaitsta. Kui igal sammul paljastub mõni uus vale, pole küsimus peatselt enam sugugi selles, kes oleks soovinud Rhysi surma… vaid selles, kes ta lõpuks tappis. Nii paljude saladustega külas on mõrv kõigest algus.

Clare Mackintoshi sulest on pärit viis Sunday Timesi menuromaani, mis on tõlgitud enam kui neljakümnesse keelde. Põnevikuga «Viimane pidu» annab Mackintosh vägeva avalöögi oma esimesele romaanisarjale.

Loe raamatust katkendit!

***

Clare Mackintosh, «Viimane pidu». Foto: Raamat

Mitte keegi Cwm Coedis ei mäleta, mis aastal ujumine alguse sai, aga kõik teavad, et ei tahaks uut aastat ühelgi muul moel tervitada. Nad ei mäleta, mis aasta see oli, kui Dafydd Lewis vette läks, peas ainult jõuluvanamüts, või millal ragbipoisid paadisillalt pommi hüppasid ja vaese proua Williamsi läbimärjaks kastsid.

Aga tänane ujumine jääb kõigile meelde.