Marilyn Jurman soovitab 5 raamatut, mida ta on viimase aasta jooksul korduvalt lugenud

Ruiz on spirituaalne õpetaja, kelle raamat «Neli kokkulepet» toob samuti välja neli aspekti, mis võiks juhatada inimese pika ja õnneliku eluni: 1) vali oma sõnu hoolikalt (st. väldi hinnagute andmist); 2) ära võta midagi isiklikult; 3) ära eelda; 4) anna endast parim. Just see viimane kokkulepe on miski, mis mind selle raamatu juures enim võlus, kuna Ruiz läheb süviti ideega, kuidas kõik annavad endast alati parima - ka siis, kui see parim ei ole parim kellegi teise (või inimese enda jaoks). See toob minu jaoks sisse ühe tähtsa psühholoogia kontsepstiooni, et meil kõigil on just need vahendid ja toimetuleku oskused, mis meil on elu jooksul õpitud ja omandatud, et saada hakkama. Kui midagi ei õnnestu, siis see tähendab enamasti, et me ei teadnud ega osanud antud hetkel paremini. See aga annab imelise võimaluse vaadata maailma nurga alt, kus piisavate toimetuleku oskuste õppimisel on peaagu kõik kõigile võimalik.