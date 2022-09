Frustreeriv põnevik, mis võib närvikõdi asemel pettumuse valmistada

Olevikus ehk kümme aastat hiljem üritab Hannah eluga edasi minna. Naisel on peagi sündimas esimene laps, aga Aprili surm on endiselt hell teema. Hannah on sellele mõtlemist kõik need aastad vältinud, ta isegi ei mäleta sõbranna laiba leidmise hetke. Kui lõpplahendus välja tuli, ei saanudki ma pihta, mis tema mälestustes nii kohutavat oli, et ta aju need blokeeris. Kuigi aega on küllaga möödunud ja arvatav süüdlane on ammu vangis, küsitakse endiselt vana juhtumi kohta kommentaare, mida oli raske uskuda. Muidugi käib ühel hetkel klõps ja ma-ei-taha-sellest-midagi-kuulda-Hannah'st saab topin-oma-nina-igale-poole-Hannah. Mulle ei meeldinud absoluutselt kumbki versioon temast. Veel vähem sallisin Willi, kuna ta oli liiga hooliv ja nende suhe tundus üldse veider.

Oleksin raamatut tunduvalt rohkem nautinud ilma selle kümneaastase ajahüppeta. Ma ei jõudnud kumbagi looliini sisse elada ega tundnud kummagi vastu huvi. Kui minevikus veel natuke toimub midagi, siis olevik venib ja on täis kordusi. Raamatus ei olnud ka nagu midagi uut. Põhiline teema oli igivana - kõik, mis hiilgab ei olegi kuld ja kedagi ei tohiks selle põhjal süüdi mõista, kui ta lihtsalt teistest veidi erinev on. Mõned loopöörded tabasin varakult ära, aga mitte seda, kes on mõrvar. Ühegi punase heeringa õnge ma ka ei läinud. Pigem on põnevike puhul nii olnud, et kõik on kahtlusalused, aga selles ei osanud ma vastupidiselt mitte kedagi kahtlustada. Ükski motiiv ei tundunud mõrva väärt. Kõige ootamatum lõpp tänapäeva põnevikule oleks see, kui lõpuks selgub, et süüdi on vahelduseks see, keda algusest peale kahtlustati.