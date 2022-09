Miks ei tohi suu kaudu hingata?

Hingamine on meie tervise alustala, millega tegeleme 25 000 korda päevas. Ometigi on inimesed õigesti hingamise kunsti ära unustanud ja sellel on olnud rängad tagajärjed.

James Nestor, «Hingamine». Foto: Raamat

Värsked teadusuuringud näitavad, et sisse- ja väljahingamist vähekenegi muutes võime parandada oma siseelundite seisukorda, sportlikku sooritusvõimet ning teha lõpu norskamisele, allergiatele, astmale ja isegi autoimmuunhaigustele. See ei tohiks olla võimalik, aga ometi on.

Raamatus «Hingamine» lähtub ajakirjanik James Nestor tuhandete aastate vanustest tarkustest ning pulmonoloogia, psühholoogia, biokeemia ja füsioloogia uutest avastustest. Seda tehes pöörab ta levinud arusaama hingamisest pea peale.

Pärast selle raamatu lugemist ei hinga sa enam kunagi endistviisi.

Loe raamatust katkendit!

Meie eelkäijad mõistsid nina võlujõudu ja tervendamisvõimeid hästi.

Umbes 1500 aastat e.m.a pandi kirja Ebersi papüürusele, mis on üks vanimaid eales avastatud meditsiinilisi tekste, kuidas südamele ja kopsudesse tuleb õhku saata just nina, mitte suu kaudu. Tuhat aastat hiljem kirjeldas Esimene Moosese raamat, kuidas «Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks». 8. sajandist pärit Hiina taoistlik teos kirjeldas, kuidas nina on taevane uks ja selle kaudu peab hingama. «Iial ei tohi teha teisiti,» hoiatas see teos, «sest hingetõmme satub siis ohtu ja maad võtab haigus.»