Kuidas elada maailma vanimaks inimeseks?

Isegi ilma tehnoloogiliste abivahenditeta võivad inimesed elada üpris kaua võrreldes teiste imetajatega. Kui me vaid suudame vältida õnnetusi ja haigusi. Meie esiisad kiviajal võinuks vabalt elada üle 80 aasta. Ja moodsa meditsiini abil oleme hõivanud ülekaaluka esikoha imetajate vanusevõistluses. Vägagi võimalik, et prantslane Jeanne Calment, kõige vanem inimene, kes kunagi registreeritud, on ühtlasi kõige vanemaks elanud maismaaimetaja. Nii on see igatahes veel väga pikka aega.

See, et me elame kauem kui teised imetajad, ei tähenda siiski, et meie eluiga oleks kuidagimoodi rabavalt pikk teiste organismide kõrval. Võrreldes mõnede organismidega, kellega me planeeti jagame, oleme meie kõigest armetud ühepäevaliblikad. Isegi polaarhai ei suuda nendega sammu pidada.

Kõige paremad näited pärinevad taimede maailmast. Iseäranis puude jaoks ei ole vananemist üldse olemaski. Seda tuleb mõista nii, et puude jaoks ei kasva risk surra koos vanusega. Vastupidi. Sedamööda, kuidas puud kasvavad suuremaks ja tugevamaks, muutuvad nad üha vastupidavamaks ja risk surra muutub iga aastaga väiksemaks. Seni, kuni nad on nii kõrged, et tormis ümber kukuvad. Aga õnnetuse toodud surmal ei ole midagi pistmist vanadusega.

See tähendab, et mõned puud on tõeliselt vanad. Üks kõige vanemaid üksikpuid on Methuselah-nimeline igimänd, mille juured on Californias. Siis, kui Methuselah California mullast tärkas, olid Egiptuses püramiidid alles ehitusjärgus ja Põhja-Jäämeres Wrangeli saarel pidasid veel vastu viimased mammutid.