Draama festivalil esitletakse aastaraamatut «Teatrielu 2021»

«Teatrielu 2021» koostajad ja toimetajad on Alvar Loog ja Valle-Sten Maiste. Seekordses Teatrielus teevad autoritena kaasa veel Luule Epner, Riina Oruaas, Keiu Virro, Madli Pesti, Anders Härm, Heili Einasto, Madis Kolk, Meelis Oidsalu ja Anne-Liis Maripuu. Teatrielu 2021 vestlusringis osalesid kriitikud Karin Allik, Pille-Riin Purje, Ott Karulin ja Jaak Allik. 2021. aasta kokkuvõtteks on raamatu üks koostaja Valle-Sten Maiste öelnud, et möödunud aastat Eesti teatris iseloomustab vaikne otsingulisus, edasiliikumine viimastel aastakümnetel enesestmõistetavaks muutunud vormiliste uuenduste lõimes.

Eesti teatristatistika 2021. aasta andmed on avaldatud kogumiku teises osas, koostajateks Tiia Sippol ja Katarina Tomps. Arvandmetega on esindatud 83 teatrit ning neljandat korda ka Eesti harrastusteatrid. Lisaks statistilistele andmetele on avaldatud ka ülevaade teatriaastal toimunud sündmustest, ülevaated teatriorganisatsioonide tegevusest, festivalidest jm. Statistika näitab, et piirangud jätsid varasemast veelgi sügavama jälje teatrikülastuste arvule, kuid tegijate ja uuslavastuste arvukus näitab aktiivset soovi kohaneda ja kiirelt endise (kasvutrendi) juurde naasta.