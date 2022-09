Ilmunud on Ungari skandaalne muinasjuturaamat, mis pressikonverentsil puruks rebiti

Raamat ilmus Ungaris kaks aastat tagasi ning tekitas palju poleemikat. Paremäärmuslikku parteisse kuuluv parlamendiesindaja kuulutas raamatu homopropagandaks ja rebis teose pressikonverentsil puruks. Raamat püsis seejärel mitmeid kuid meediatähelepanu keskmes ja müügiedetabelite tipus ning tänaseks on kokku ilmunud juba kolmas kordustrükk.

Kogumikus on tuntud lood uues kuues, kangelasteks tegelased, kellesse pahatihti suhtutakse eelarvamusega. Muuhulgas on raamatus esindatud LGBT+ teemad, aga ka vaesus, lapsendamine, alkoholism, üksikvanemaga pered, lahkuminek, vähemusrahvused ja teistest erinev välimus.

Muinasjuturaamat «Imedeilm on kõigile». Foto: Raamat

Autorite hulgas on juba nii nimekaid kui ka alles oma loometeed alustavaid kirjanikke. Nende kirjutatud muinasjutud kõnetavad kõiki, kellel on (olnud) keeruline maailmas oma kohta leida. Ehkki oleme kõik erinevad ja käime igaüks oma teed, on imedeilma värav kõigile valla.

Tegelaskond on värvikas: tugev ja aktiivne kangelanna Margaret, Kreeka mütoloogiast tuntud Kaineus – poisiks muutunud tüdruk, prints Bence, keda sugugi ei huvita mõõgavõitlus ega kangelasteod, pisike roma tüdruk, kes oma väiksusest hoolimata teeb suuri tegusid, lapsendatud Raua-Laci, emata ja alkoholi küüsis oleva isaga kasvav Roosi, prints, kelle südamesse poeb teine prints. Tegevus on sageli toodud kaasaega ning elulised lood käsitlevad aktuaalseid probleeme, ent muinasjutud jäävad ikkagi muinasjutuks – kui üksteist aktsepteerime ja toetame, lõpeb iga lugu õnnelikult. Maailm on mitmekesine ja kirju ning erinevustest hoolimata on ruumi kõigile.

Raamatu tõlkija Leelo Jõulu sõnul on raamatus muinasjutud meist kõigist ja meile kõigile. «Oleme erinevad, aga sisimas tegelikult ikka väga sarnased ja soovime eelkõige käia oma rada just sellistena nagu me oleme, olla armastatud ja aktsepteeritud,» märkis ta.

Raamat on juba ilmunud poola, hollandi, slovaki, rootsi ja saksa keeles. Trükki on minemas ka soome-, prantsus- ja ingliskeelsed väljaanded.