GALERII ⟩ Lugemistund tõi lugemisrõõmu sadadele osalejatele

8. september on ÜRO rahvusvaheline kirjaoskuse teemapäev, mis on ühtlasi inspiratsiooniks Soomest alguse saanud kampaaniale Lugemistund. «Teist korda Eestis toimunud Lugemistund kujunes tõeliseks lugemise pidupäevaks,» rõõmustas Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi. «Tartu Raekoja platsile lugema kogunenud inimestel olid raamatud käes ja näod naerul. Raamatut lugev inimene on üks maailma ilusamaid nähtusi. Lugemistunniga ühines enam kui 130 organisatsiooni ning nendega koos sajad lapsed ja noored! See annab hoogu, et Lugemistunni korraldamisega jätkata ka järgmisel aastal,» lisas Valkeeniemi.