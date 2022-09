Kirjanduskeskuse muuseumis saab näha illustratsioone Nõmme inimestest ja majadest

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul tuleb Kadri Roosi piltidel ehedalt välja Nõmme idüll. «Neil on kujutatud kõike seda, mis teeb Nõmmest Nõmme ning miks linnaosa elupaigana kõrgelt hinnatakse,» lausus Kuri. «Underi ja Adsoni ning hiljem Tuglaste koduks olnud maja pole näituse toimimispaigana juhuslik. Joonistuste hulgas on üks, kus on püütud kirjanike maja kujutada sellisena, nagu see valmimisjärgselt oli. Suvelõpuhõngulises aias võib ilmselgelt näha tegutsemas Friedebert ja Elo Tuglast. See teadlik anakronism mõjub sümpaatselt,» lisas linnaosavanem.