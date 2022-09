Kirjandus videomängudes - kui on soov kogeda lugu ja ilu teises formaadis

Siin võiks välja tuua ka mängu Gone Home , kus peategelane saabub oma vanemate majja, mille ta aga leiab pimeda ja mahajäetuna. Ent tegemist pole õudusmänguga, vastupidi, see on lugu, mis hargneb lahti avastades oma lapsepõlvekodu. See on lugu, mida jutustatakse märkmetes, päevikukirjetes ja kassetilintides. Mäng, mis eeldab lugemist, süvenemist ja väikeste lookildude ühte liitmist, et tekiks terviknarratiiv.

Need on ainult mõned näited paljudest, mis ei nõua erilisi oskusi, kuid lasevad lugu kogeda siiski arvutimängu tasandil. Siia listi mahuks veel palju: nagu näiteks juba mainitud Life is Strange , aga veel ka Device 6 , Kentucky Route Zero , Night in the Woods , Firewatch ja paljud teised.

Videomängude narratiiv on muutunud aastatega ainult paremaks ja mitmeplaanilisemaks ning on näha, et see on ainult tõusuteel. Üha rohkem on mänge, millel on lugude jutustamise maailmas hämmastav mõju ka teiste meediumite üle (näiteks filmid ja sarjad, mille lood on võetud üle videomängudest, nagu näiteks Witcher, Warcraft, Tomb Raider, Uncharted). Videomängud on jõudmas esteetilise, visuaalse ja narratiivse keerukuse tasemele, kus hakkame nägema, et videomänge võidakse ka tõlgendada kunsti- ja narratiivikriitika meetodite abil. Videomängudest on juba saanud aksepteeritud sport, kuid võime ka öelda, et videomängudest on saanud uus aksepteeritud meedium vahendamaks kunsti ja kirjandust.